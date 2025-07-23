В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девочка

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Полицейские работали на месте ДТП в Октябрьском районе Самары. Получив информацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, в 09:30 час. водитель Nissan Qashqai - 62-летняя женщина, осуществляя движение по улице Гагарина в сторону улицы Авроры, на перекрёстке с улицей Революционная, при повороте налево допустила столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением 45-летней женщины, которая двигалась по улице Гагарина в сторону улицы Мяги. Автомобили получили механические повреждения. Пассажир Nissan Qashqai - 16-летняя девочка доставлена в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.