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В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina

13 июня 2024 11:59
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В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina

12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 17:55 час. 29-летний водитель, управляя автомобилем Opel Insignia, двигался по ул. Владимирская со стороны ул. Чернореченская в направлении ул. Мичурина. В пути следования, напротив д. 17А по ул. Коммунистическая, в нарушении требований п.6.13 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 39-летнего водителя. Водитель автомобиля Lada Kalina госпитализирован.

 

Теги: ДТП

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