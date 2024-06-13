В Самаре в ДТП пострадал водитель Lada Kalina

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12 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 17:55 час. 29-летний водитель, управляя автомобилем Opel Insignia, двигался по ул. Владимирская со стороны ул. Чернореченская в направлении ул. Мичурина. В пути следования, напротив д. 17А по ул. Коммунистическая, в нарушении требований п.6.13 ПДД РФ, допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 39-летнего водителя. Водитель автомобиля Lada Kalina госпитализирован.