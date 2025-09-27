В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин

142

26 сентября на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 13 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:45 в Кировском районе города Самары. 21-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по Московскому шоссе 17 км со стороны ул. Дальняя в направлении ул. Алма-Атинская. В пути следования, напротив дома № 15 по ул. Московского шоссе 17 км, допустил наезд на автомобиль Volkswagen Passat, под управлением водителя 68-летнего мужчины. От удара автомобиль Volkswagen отбросило вперед, где произошел наезд на автомобиль Ваз 21093, под управлением 21-летнего водителя, также автомобиль LADA Granta, отбросило вправо, где произошел наезд на автомобиль Hyundai Creta, под управлением 43-летнего водителя, который стоял на запрещающем сигнале светофора. 19-летним пассажирам транспортного средства LADA Granta назначено амбулаторное лечение.