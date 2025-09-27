Я нашел ошибку
Главные новости:
В ночные часы 28, 29 и 30 сентября в большинстве районов губернии сохранятся заморозки до -5 С.
Ночью и утром 28 сентября местами в Самарской области ожидается туман
По результатам областных соревнований будет сформирована сборная региона, которая примет участие во всероссийских «Играх ГТО».
Сегодня в Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО «ГТО - одна страна, одна команда!»
Тольяттинец пригласил нового знакомого в гости и лишился телефона
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин
на самарской набережной проходит гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с флагом
В Ленобласти по делу об отравлении суррогатом задержаны 8 человек
В Госдуме предложили повысить зарплату дошкольным учителям до 100 тыс. рублей
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
В Самаре в ДТП попали сразу несколько машин

27 сентября 2025 13:41
26 сентября на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 13 человек. 

Одно из ДТП произошло в 06:45 в Кировском районе города Самары. 21-летний водитель, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по Московскому шоссе 17 км со стороны ул. Дальняя в направлении ул. Алма-Атинская. В пути следования, напротив дома № 15 по ул. Московского шоссе 17 км, допустил наезд на автомобиль Volkswagen Passat, под управлением водителя 68-летнего мужчины. От удара автомобиль Volkswagen отбросило вперед, где произошел наезд на автомобиль Ваз 21093, под управлением 21-летнего водителя, также автомобиль LADA Granta, отбросило вправо, где произошел наезд на автомобиль Hyundai Creta, под управлением 43-летнего водителя, который стоял на запрещающем сигнале светофора. 19-летним пассажирам транспортного средства LADA Granta назначено амбулаторное лечение.

