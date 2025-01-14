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В Самаре утром 14 января с рельсов сошел трамвай

14 января 2025 11:46
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В Самаре утром 14 января с рельсов сошел трамвай

Рабочий вторник для некоторых жителей столицы региона, спешащих на работу, начался с аварии. Трамвай, работающий на популярном городском маршруте, сошел с рельсов.

Авария произошла в географическом центре города на проспекте Ленина рядом с поворотом, не доезжая до ракеты. Неприятность случилась с трамваем №23, ехавшим на тот момент по направлению из города.

О происшествии сообщил корреспондент tvsamara.ru, судя по времени сообщения, авария случилась не позднее 08:51. На тот момент на месте происшествия уже работали аварийные службы.

По сообщениям городских телеграм-каналов также утром 14 января произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Рядом с ТРК Letout (Московский) столкнулись автобус №410 и автомобиль Niva. Пострадала только техника, однако из-за происшествия, по словам очевидцев, образовались пробки, пишет Обоз.инфо.

Теги: ДТП

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