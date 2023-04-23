В Самаре трамвай сошел с рельсов

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В воскресенье, 23 апреля 2023 года, в Самаре произошло небольшое происшествие с участием общественного транспорта. На улице Ташкентской трамвай сошел с рельсов.

Как сообщили «КП-Самара» в МП «ТТУ», все случилось в 9:12. Трамвай №22 ехал в направлении «из города».

– Когда он проезжал переезд, с рельсов сошла тележка второго вагона. Трамвай уперся в опору дорожного знака. Предварительно, причиной стало повреждение дорожного полотна, – рассказал директор МП «ТТУ» Михаил Ефремов.

К счастью, происшествие оказалось незначительным и обошлось без пострадавших. Точная причина сейчас устанавливается.