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В Самаре светофор рухнул на проезжую часть

17 сентября 2022 11:56
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В Самаре светофор рухнул на проезжую часть

В субботу, 17 сентября, автомобилисты Самары обнаружили лежащий на дороге светофор. Произошло это на пересечении улицы Советской Армии и проспекта Карла Маркса.

— Несмотря на то что светофор подломился и рухнул, электроника была исправна: переключались цвета и работало табло отсчета времени, — поделился своими наблюдениями один из очевидцев происшествия.

Соответствующим службам предстоит оперативно исправить ситуацию, так как на этом перекрестке достаточно интенсивное движение, пишет 63.ру.

Фото: Евгений Щекин / vk.com

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