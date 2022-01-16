В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками

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15 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести.



Одно ДТП произошло в 10:55 в Промышленном районе областного центра. Женщина - водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Subaru, выезжая задним ходом в условиях снегопада с парковочной площадки у дома № 48 по улице Солнечная, допустила наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Porsche под управлением женщины 1969 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу.