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В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками

16 января 2022 12:57
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В Самаре столкнулись две иномарки с автомобилистками

15 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 7 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Одно ДТП произошло в 10:55 в Промышленном районе областного центра. Женщина - водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Subaru, выезжая задним ходом в условиях снегопада с парковочной площадки у дома № 48 по улице Солнечная, допустила наезд на остановившийся на запрещающий сигнал светофора автомобиль Porsche под управлением женщины 1969 года рождения. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую больницу.

Теги: ДТП

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