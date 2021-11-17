В Самаре сотрудница пансионата для детей-инвалидов предстанет перед судом

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По версии следствия, в апреле 2021 года обвиняемая, занимавшая должность санитарки отделения «Милосердие» ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов», причиняла физическую боль несовершеннолетнему воспитаннику учреждения 2006 года рождения, страдающему рядом заболеваний.

Женщина наносила побои подростку, а так же осуществляла его фиксацию к кроватям с помощью лоскутов ткани при отсутствии назначения врача о применении мер физического стеснения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В сентябре 2021 года сотрудниками следственного управления в суд с утвержденным обвинительным заключением было направлено уголовное дело в отношении сотрудницы указанного учреждения, обвиняемой в истязании двоих воспитанников и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается в суде, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.