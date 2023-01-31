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В Самаре сотрудник ГИБДД помог женщине, у которой ребенок остался в заблокированном авто

31 января 2023 12:23
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В Самаре сотрудник ГИБДД помог женщине, у которой ребенок остался в заблокированном авто

На телефон доверия ГУ МВД России по Самарской области обратилась жительница города Самары с просьбой объявить благодарность сотруднику ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, который помог ей и ребенку в сложной ситуации на дороге.

Женщина пояснила, что вечером 12 января текущего года возвращалась домой на своем автомобиле вместе с пятилетней дочерью. В пути, на одной из улиц ЖК «Волгарь», автолюбительнице показалось, что транспортное средство неисправно и поэтому ей пришлось съехать на обочину дороги и выставить знак аварийной остановки транспортного средства. После того, как женщина вышла из машины, двери автомобиля заблокировались, а ребенок остался один в салоне.

В тот момент мимо проезжал инспектор ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре лейтенант полиции Айдар Муссалиев, который поинтересовался, нужна ли помощь.

Женщина была очень взволнована и переживала за здоровье своего ребенка, так как на улице было очень холодно. Инспектор, не раздумывая, позвонил на телефон горячей линии, где ему пояснили, каким образом разблокировать автомобиль. Далее инспектор объяснил ребёнку, что в салоне автомобиля имеется специальная кнопка, девочка нашла ее и разблокировала двери автомобиля.

Как отметила жительница областного центра, благодаря быстрой реакции и отзывчивости сотрудника Госавтоинспекции, ребенок был в безопасности.

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