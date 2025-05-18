В Самаре состоится проверка из-за нападений собак в поселке Толевый

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В поселке Толевый под Самарой местные жители пожаловались на стаю бродячих собак, которая держит район в страхе. По словам очевидцев, животные проявляют агрессию и уже нападали на людей — в мае текущего года одна из жительниц пострадала от укуса.

Жалобу разместили в официальной группе приемной главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». В сообщении указывается, что местные власти, несмотря на неоднократные обращения, не приняли действенных мер по отлову бездомных животных.

После обращения Следственный комитет по Самарской области начал проверку. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Андрею Воеводину доложить о промежуточных результатах расследования. Ведомство намерено выяснить, почему ситуация была запущена, и принять меры, чтобы защитить жителей от возможной угрозы со стороны безнадзорных животных, пишет Самара-КП.