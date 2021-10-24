В Самаре с разницей в час два пешехода попали под машину

298

23 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 23:30. Водитель 1999 года рождения (за год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 12 раз), управляя автомобилем «ВАЗ 21124, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Советской Армии. Напротив дома 106 по Московскому шоссе допустил наезд на пешехода 1990 года рождения. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход, госпитализирован в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в 22:40 в Промышленном районе областного центра. Водитель 2002 года рождения, водительский стаж которого менее 2-х лет, управляя автомобилем «Lada Priora», следовал по улице Победы. Напротив дома № 99 по улице Победы допустил наезд на девушку-пешехода 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения В результате ДТП телесные повреждения получила девушка-пешеход, госпитализирована в медицинское учреждение.