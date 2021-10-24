Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день готовность объекта составляет 70% от всех выполненных работ.
В Самаре около спорткомплекса «Орбита» продолжаются работы по строительству нового стадиона
Сергей Шестаков родился с синдромом Дауна. Несмотря на заболевание, он изучал английский язык, играл на фортепиано, писал картины.
Умер сын звезды советского кино Ии Саввиной
Фестиваль-конкурс пройдет при поддержке Самарского государственного цирка им. О. Попова.
Принимаются заявки на конкурс цирковых коллективов «Цирк зажигает огни», который пройдет в Чапаевске
Ему было 72 года.
Умер Александр Рогожкин режиссер фильма "Особенности национальной рыбалки"
"Во втором тайме от нас ушла инициатива".
Игорь Осинькин подвел итоги матча против ЦСКА 
Мужчина был госпитализирован с термическими и химическими ожогами тела.
Возбуждено уголовное дело по факту получения тольяттинцем ожогов после удара током на предприятии
В Самаре за сутки заболел 431 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Время работы с 10.00 до 19.00.
25 октября возле ТЦ "Космопорт" и "Мега" будут работать мобильные пункты вакцинации
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.86
-0.13
EUR 82.5
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
В Самаре прочтут лекцию про «Человек ниоткуда» – фильм Эльдара Рязанова
Состоится персональная выставка работ самодеятельных художников Самарской области «Кистью души»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре с разницей в час два пешехода попали под машину

24 октября 2021 11:52
298
В Самаре с разницей в час два пешехода попали под машину

23 октября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в Октябрьском районе Самары в 23:30. Водитель 1999 года рождения (за год привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 12 раз), управляя автомобилем «ВАЗ 21124, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Советской Армии. Напротив дома 106 по Московскому шоссе допустил наезд на пешехода 1990 года рождения. Тот переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал пешеход, госпитализирован в медицинское учреждение.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло в 22:40 в Промышленном районе областного центра. Водитель 2002 года рождения, водительский стаж которого менее 2-х лет, управляя автомобилем «Lada Priora», следовал по улице Победы. Напротив дома № 99 по улице Победы допустил наезд на девушку-пешехода 2004 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения В результате ДТП телесные повреждения получила девушка-пешеход, госпитализирована в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Волжском районе автомобиль несколько раз перевернулся
22 октября 2021, 13:36
В Волжском районе автомобиль несколько раз перевернулся
Водитель в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 20 раз . Происшествия
611
Сотрудники Госавтоинспекции г. Самара провели рейд «Автобус»
22 октября 2021, 12:46
Сотрудники Госавтоинспекции г. Самара провели рейд «Автобус»
За 9 месяцев 2021 года на территории города Самары по вине водителей автобусов совершено 22 ДТП. Транспорт
570
В Самарской области из-за гололеда сегодня столкнулись семь машин
21 октября 2021, 13:45
В Самарской области из-за гололеда сегодня столкнулись семь машин
Авария произошла на дороге, ведущей к аэропорту Курумоч  Происшествия
798
В центре внимания
Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях
24 октября 2021  13:00
Как в Самарской области будут работать МФЦ при введенных ограничениях
287
Сразу на 100 больше: еще 1 093 жителя Самарской области заболели коронавирусом
24 октября 2021  12:33
Сразу на 100 больше: еще 1 093 жителя Самарской области заболели коронавирусом
357
Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области
23 октября 2021  13:38
Министр здравоохранения Армен Бенян в прямом эфире ответил на вопросы жителей Самарской области
905
Почти тысяча жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
23 октября 2021  13:24
Почти тысяча жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
852
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
23 октября 2021  10:46
Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября
746
Весь список