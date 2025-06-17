В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, которого разыскивали полицейские Екатеринбурга

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К экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары, за помощью обратился представитель одного из городских медицинских учреждений. Он рассказал, что неизвестный незаконно проник в передвижной рентгеновский кабинет на базе автомобиля «КАМАЗ».

Стражи правопорядка действительно обнаружили в транспортном средстве мужчину. Установив его личность и проверив ее по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что житель Екатеринбурга 1988 года рождения объявлен местными полицейскими в розыск, поскольку скрылся от органов предварительного следствия. В передвижной медпункт он забрался для того, чтобы переночевать.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.