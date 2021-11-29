В Самаре рейсовый автобус врезался в столб

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28 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 13 человек получили ранения различной степени тяжести, один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 15:10 в Самаре. Мужчина 1968 года рождения, управляя автобусом «ЛИАЗ 529370» муниципального маршрута № 67 (на момент ДТП в автобусе находился водитель и 8 пассажиров), двигался по ул. Коммунистической. Напротив д. №19В по ул. Агибалова водитель допустил наезд на препятствие в виде световой опоры. В результате ДТП телесные повреждения получили четыре женщины-пассажира автобуса: 1957, 1964, 1972, 1973 годов рождения. Всех пострадавших с места ДТП доставили в медицинское учреждение.