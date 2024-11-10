В Самаре разыскивают свидетелей нападения на подростка около "Шипки"

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В Самаре полиция расследует инцидент с избиением подростка на улице Стара-Загора. Видео с моментом драки появились в соцсетях в пятницу, 9 ноября. Автор публикации утверждает, что рядом с кинотеатром «Шипка» водитель автомобиля «Лада Калина» избивал подростка.

По словам очевидца, несовершеннолетний был в крови, а его мать звала на помощь. Полиция начала проверку, однако сообщений от участников, свидетелей или из медучреждений пока не поступало.

«В настоящее время продолжается проверка и установление личностей всех участников инцидента», – сообщили в ГУ МВД по Самарской области.



Правоохранители просят всех, у кого есть информация о произошедшем, связаться с ближайшим отделом полиции, позвонить по номеру 102 или по телефону 8 (999) 701-02-33, пишет Самара-КП.