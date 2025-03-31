В Самаре пьяный водитель врезался в стену ТЦ

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В воскресенье, 30 марта, в 1:06 на пересечении Московское шоссе и проспекта Масленникова инспекторы ДПС обратили внимание на Kia Sorento. Автомобиль явно превышал скорость, а заметив сотрудников полиции, водитель и вовсе попытался скрыться. Во время преследования нарушитель не смог справиться с управлением, наехал на металлическое ограждение, а потом столкнулся со стеной ТЦ. В результате ДТП он не пострадал.



Оказалось, что водителем был 41-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Однако он отказался проходить медицинское освидетельствование. Составлен административный протокол. Также его привлекли к ответственности по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".



Все обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Сова.