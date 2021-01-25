В Самаре проверят водителей грузовиков

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За 12 месяцев 2020 года на территории города Самары по вине водителей грузового транспорта совершено 31 дтп (12 мес. 2019 - 47) дорожно-транспортных происшествия, в которых 36 человек (12 мес. 2019 - 54) получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий являются факты нарушений водителями грузовых автомобилей ПДД, таких как: нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда, несоблюдение условий, разрешающих движение транспортного средства задним ходом.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием грузового транспорта 26 января 2021 в 11.00 пройдет рейд по выявлению нарушений и законности осуществления перевозок водителями грузового транспорта.

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