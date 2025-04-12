В Самаре проверят информацию о бродячих собаках на территории детсада

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В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о нападении беспризорных собак на несовершеннолетних в районе ул.Воронежской и пр. Карла Маркса и о скоплении собак, зафиксированном на территории детского сада № 249.

Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях и о безнадзорных животных. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации района и образовательного учреждения.

Кроме того, взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).