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В Самаре проверят информацию о бродячих собаках на территории детсада

12 апреля 2025 12:27
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В Самаре проверят информацию о бродячих собаках на территории детсада

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о нападении беспризорных собак на несовершеннолетних в районе ул.Воронежской и пр. Карла Маркса и о скоплении собак, зафиксированном на территории детского сада № 249.

Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях и о безнадзорных животных. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации района и образовательного учреждения.

Кроме того, взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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