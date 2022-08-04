В Самаре произошёл крупный пожар на Смышляевском шоссе на площади 230 кв. метров

ЧП случилось в четверг, 4 августа. Информацию о возгорании пожарные получили в 20:58 по местному времени и оперативно выехали на место, сообщает sovainfo.ru.
Горели деревянные поддоны на открытой территории по адресу: Смышляевское шоссе, 148.
Как сообщают очевидцы, чёрный дым был виден издалека.
Пожару был присвоен повышенный ранг вызова 1-БИС. Сейчас угроза распространения огня уже снята. Локализовали возгорание в 21:53.
Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, всего было задействовано 45 человек и 13 единиц спецтехники.
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