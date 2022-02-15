В Самаре произошел пожар в многоэтажке на ул. Воронежской

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В Самаре 14 февраля на улице Воронежской загорелся дом №137. Свидетелями произошедшего стали юные читатели сайта tvsamara.ru.

Судя по кадру, пожар произошел в одной из квартир дома на верхних этажах. На место происшествия приехали сразу 7 пожарных машин и автомобиль скорой медицинской помощи.

Очевидцами ЧП стали школьники, которые в этот момент находились дома на дистанционном обучении. Как стало известно, в подъезде где произошло возгорание, живет девочка. Она сразу же отключила ноутбук и ушла с урока биологии.

Предварительная причина случившегося и более подробная информация пока неизвестна.

Фото: Ольга Климова