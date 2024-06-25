В Самаре полицейские помогли девушке избежать трагедии

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В Самаре сотрудники полиции спасли девушку, которая пыталась совершить необдуманный поступок. Трагедии удалось избежать благодаря быстрым и решительным действиям правоохранителей.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия, сотрудники Госавтоинспекции У МВД Самары услышали крики о помощи. Полицейские увидели, что на 11 этаже многоэтажного дома девушка закинула ногу на ограждение балкона и пыталась перелезть через ограждение.

Старший лейтенант полиции Виталий Максаков, находясь внизу начал отговаривать девушку от необдуманного поступка, а в это время, его напарник инспектор полка ДПС капитан полиции Игорь Закатнов быстро поднялся на этаж, где находилась девушка.

Благодаря слаженным действиям полицейским удалось резко оттащить девушку с балкона и избежать трагедии. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.