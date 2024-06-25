Я нашел ошибку
Главные новости:
Председатель партии «Единая Россия» встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений «Единой России».
Дмитрий Медведев: «Работа в партии – это большая ответственность»
Сейчас мальчик в больнице.
В Кинеле ребенок попал в больницу после нападения собаки
Во время оформления ДТП, сотрудники Госавтоинспекции Самары услышали крики о помощи.
В Самаре полицейские помогли девушке избежать трагедии
Метод велоэргометрии позволяет провести уточняющую диагностику у пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, или выявить риск развития этих заболеваний.
8 современных стресс-систем поступили в медучреждения региона
В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач.
Врио губернатора представил отчет о работе правительства на заседании Самарской Губернской Думы
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны.
Энергетики «Т Плюс» провели Урок безопасности тепла для юных самарцев
Согласно тексту документа, изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.
Госдума исключила ОСАГО из списка обязательных документов для регистрации автомобиля
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.37
-0.59
EUR 94.08
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает на концерт «Лето в стиле барокко»
В Самаре пройдет пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
В Самаре во дворе Музея Модерна пройдет первая встреча из нового цикла «Саунд-молчание»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре полицейские помогли девушке избежать трагедии

25 июня 2024 20:19
121
Во время оформления ДТП, сотрудники Госавтоинспекции Самары услышали крики о помощи.

В Самаре сотрудники полиции спасли девушку, которая пыталась совершить необдуманный поступок. Трагедии удалось избежать благодаря быстрым и решительным действиям правоохранителей.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия, сотрудники Госавтоинспекции У МВД Самары услышали крики о помощи. Полицейские увидели, что на 11 этаже многоэтажного дома девушка закинула ногу на ограждение балкона и пыталась перелезть через ограждение.

Старший лейтенант полиции Виталий Максаков, находясь внизу начал отговаривать девушку от необдуманного поступка, а в это время, его напарник инспектор полка ДПС капитан полиции Игорь Закатнов быстро поднялся на этаж, где находилась девушка.

Благодаря слаженным действиям полицейским удалось резко оттащить девушку с балкона и избежать трагедии. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Председатель партии «Единая Россия» встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений «Единой России».
25 июня 2024, 22:44
Дмитрий Медведев: «Работа в партии – это большая ответственность»
Председатель партии «Единая Россия» встретился с кандидатами на должности секретарей реготделений «Единой России». Политика
154
В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач.
25 июня 2024, 19:31
Врио губернатора представил отчет о работе правительства на заседании Самарской Губернской Думы
В своем выступлении глава региона отметил ряд основных итогов, при этом сделав акцент на том, что отчет – это не только фиксация итогов, но и постановка задач. Политика
165
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они могут быть опасны.
25 июня 2024, 18:43
Энергетики «Т Плюс» провели Урок безопасности тепла для юных самарцев
Ребята узнали, где вырабатывается тепло для отопления и как оно попадает в многоквартирные дома, как нужно себя вести вблизи энергетических объектов и чем они... ЖКХ
179
В центре внимания
Вячеслав Федорищев представил поправки в областной бюджет с учетом наказов жителей Самарской области.
25 июня 2024  17:54
По предложению Вячеслава Федорищева на решение социально значимых задач региона будет дополнительно направлено 24,5 млрд рублей  
700
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что работа по формированию команды Правительства Самарской области будет продолжена.
25 июня 2024  16:37
Врио вице-губернатора – руководителем департамента внутренней политики региона стал Александр Фетисов
317
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
25 июня 2024  14:00
Врио вице-губернатора Самарской области стал Антон Емельяненко
301
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
25 июня 2024  13:57
Руководителем администрации губернатора Самарской области станет Вячеслав Романов
350
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
25 июня 2024  11:50
В Самару привезли Казанскую икону Божией Матери
367
Весь список