В Самаре погиб мужчина, упав в лестничный пролёт

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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту оказания управляющей компанией услуг ненадлежащего качества, повлекших по неосторожности смерть местного жителя.

"По версии следствия, в соответствии с условиями договора управления многоквартирным домом, заключенным в марте 2020 года, на управляющую компанию были возложены обязательства по обеспечению благоприятных и безопасных условий проживания граждан, а также содержанию имущества многоквартирного дома, расположенного по улице Сергея Лазо поселка Управленческий города Самары. В результате оказания услуг ненадлежащего качества, а именно непроведения работ по восстановлению ограждающей решетки на межлестничной площадке, в июле 2022 года произошло падение мужчины в проем между указанной площадкой и оконной рамой между вторым и третьим этажом дома. В результате произошедшего потерпевший получил многочисленные травмы, от которых впоследствии скончался" - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СКР СО