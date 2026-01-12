В Самаре пересматривают приговор мужчине, который "выдумал" 78 детей

Самарский областной суд рассматривает жалобы на приговор бывшему главному специалисту-эксперту отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ Дмитрию Перякину. По версии следствия, Перякин внес в базу данные о 78 вымышленных детях, которым якобы положена выплата, предусмотренная указом президента РФ "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей".

Напомним, предполагается, что на основании внесенных ложных данных знакомым Перякина начисляли деньги. При этом часть средств он получил от этих знакомых и забрал себе. 1 марта 2023 г. сотрудники следственного управления УФСБ по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее СМИ сообщали, что Перякина подозревают в хищении примерно 15 млн руб. у Пенсионного фонда.

По данным Волга Ньюс, в ходе расследования в материалах стала фигурировать сумма ущерба уже в 30 млн рублей. Вместе с Перякиным в поле зрения силовиков попали его предполагаемые подельницы.

Уголовное дело рассматривал суд Ленинского района Самары. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, Перякину назначили 4 года колонии общего режима, Соковых — 3 года колонии общего режима, остальным фигурантам — по 2 года. Судя по сайту суда, осужденные не согласились с приговором и подали жалобы. Их сейчас рассматривает Самарский облсуд.



Интересно, что в период расследования было возбуждено еще одно уголовное дело — в отношении представлявшего тогда интересы Перякина адвоката Андрея Паулова. Судя по опубликованному решению суда Кировского района Самары, Паулов предложил Перякину "притвориться" душевнобольным, чтоб освободиться от уголовного наказания. Сказал, что договорился с сотрудниками больницы о том, что они "установят" Перякину психическое заболевание. За это запросил 2,5 млн рублей.

16 октября 2023 г. суд признал адвоката Андрея Паулова виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор Паулову обжаловали в апелляционной инстанции. Наказание юристу снизили на месяц.