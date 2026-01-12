Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре пересматривают приговор мужчине, который "выдумал" 78 детей

144
В Самаре пересматривают приговор мужчине, который "выдумал" 78 детей

Самарский областной суд рассматривает жалобы на приговор бывшему главному специалисту-эксперту отдела организации социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ Дмитрию Перякину. По версии следствия, Перякин внес в базу данные о 78 вымышленных детях, которым якобы положена выплата, предусмотренная указом президента РФ "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей".

Напомним, предполагается, что на основании внесенных ложных данных знакомым Перякина начисляли деньги. При этом часть средств он получил от этих знакомых и забрал себе. 1 марта 2023 г. сотрудники следственного управления УФСБ по Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее СМИ сообщали, что Перякина подозревают в хищении примерно 15 млн руб. у Пенсионного фонда.

По данным Волга Ньюс, в ходе расследования в материалах стала фигурировать сумма ущерба уже в 30 млн рублей. Вместе с Перякиным в поле зрения силовиков попали его предполагаемые подельницы.

Уголовное дело рассматривал суд Ленинского района Самары. Как пояснили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, Перякину назначили 4 года колонии общего режима, Соковых — 3 года колонии общего режима, остальным фигурантам — по 2 года. Судя по сайту суда, осужденные не согласились с приговором и подали жалобы. Их сейчас рассматривает Самарский облсуд.

Интересно, что в период расследования было возбуждено еще одно уголовное дело — в отношении представлявшего тогда интересы Перякина адвоката Андрея Паулова. Судя по опубликованному решению суда Кировского района Самары, Паулов предложил Перякину "притвориться" душевнобольным, чтоб освободиться от уголовного наказания. Сказал, что договорился с сотрудниками больницы о том, что они "установят" Перякину психическое заболевание. За это запросил 2,5 млн рублей.

16 октября 2023 г. суд признал адвоката Андрея Паулова виновным и за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор Паулову обжаловали в апелляционной инстанции. Наказание юристу снизили на месяц.

В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
173
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
228
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1245
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
969
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
924
