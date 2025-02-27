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В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату

27 февраля 2025 19:17
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В Самаре перед зданием облправительства бросили гранату

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, сегодня примерно в 5 часов 30 минут утра мужчина подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершению указанных преступлений - ими оказались местные жители - отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области при содействии СОБР Омега Управления Росгвардии по Самарской области.

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