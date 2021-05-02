В Самаре парень жестоко избил и ограбил 15-летнего подростка в лифте жилого дома

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В лифте жилого дома Самары неизвестный молодой человек сильно избил и ограбил 15-летнего подростка, а затем скрылся.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в лифт подросток зашёл вместе с парнем, который после закрытия дверей начинает избивать несовершеннолетнего.

Мальчик пытался сопротивляться: но силы их были не равными.

По предварительным данным, целью нападения было ограбление.

Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего.

Фото: скриншот видео