Я нашел ошибку
Главные новости:
Прежде всего это относится к нетрудоспособным гражданам, которые находились на иждивении умершего. О
После смерти близкого человека можно не только вступить в наследство, но и получить выплаты от государства
Речь идет о двух видах выплат: по инвалидности и по старости.
Названы категории граждан с правом получения одновременно двух пенсий
В Самарской области после жалоб пациентов на холод снова включили отопление в 47 больницах
Строительство перехода начнётся в 2021 году.
Надземный пешеходный переход на Московском шоссе обойдётся в 115 млн рублей
Мальчика госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой.
В Самаре парень жестоко избил и ограбил 15-летнего подростка в лифте жилого дома
"Крылья" обеспечили себе выход в РПЛ.
"Крылья Советов" - "Акрон" - 2:1
Путин поздравил православных с Пасхой
Путин поздравил православных с Пасхой
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.85
0.47
EUR 90.58
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре парень жестоко избил и ограбил 15-летнего подростка в лифте жилого дома

2 мая 2021 18:21
151
Мальчика госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой.

 

В лифте жилого дома Самары неизвестный молодой человек сильно избил и ограбил 15-летнего подростка, а затем скрылся. 

 

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в лифт подросток зашёл вместе с парнем, который после закрытия дверей начинает избивать несовершеннолетнего.

Мальчик пытался сопротивляться: но силы их были не равными.

По предварительным данным, целью нападения было ограбление.

Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего.

 

Фото:  скриншот видео

 

Теги: избиение лифт подросток

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
2 мая 2021  13:30
Стали известны районы Самарской области с новыми заболевшими COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
341
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
2 мая 2021  13:25
В Самарском регионе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
227
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
2 мая 2021  12:44
На майские праздники трамваи в Самаре будут ходить по-другому
Транспорт
239
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
2 мая 2021  10:12
Митрополит Самарский и Новокуйбышевский провёл праздничную службу в Софийском соборе Самары
Общество
313
Рабочий день Дмитрия Азарова в Тольятти завершился объездом территорий Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители.
1 мая 2021  16:27
Дмитрий Азаров: «Обещаю поддерживать тех, кто сам что-то делает для своего двора и города»
Общество
510
Весь список