В Самаре парень жестоко избил и ограбил 15-летнего подростка в лифте жилого дома

В лифте жилого дома Самары неизвестный молодой человек сильно избил и ограбил 15-летнего подростка, а затем скрылся.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в лифт подросток зашёл вместе с парнем, который после закрытия дверей начинает избивать несовершеннолетнего.
Мальчик пытался сопротивляться: но силы их были не равными.
По предварительным данным, целью нападения было ограбление.
Подросток госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
Правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего.
Фото: скриншот видео