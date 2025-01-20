В Самаре организована доследственная проверка по факту возгорания в салоне троллейбуса

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В Самаре организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.

В соцмедиа размещена информация о том, что 20 января 2025 года произошло возгорание в салоне троллейбуса во время движения. Отмечается, что пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших среди них нет.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.