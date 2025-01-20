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Пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших среди них нет.
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В Самаре организована доследственная проверка по факту возгорания в салоне троллейбуса

20 января 2025 22:48
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Пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших среди них нет.

В Самаре организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.

В соцмедиа размещена информация о том, что 20 января 2025 года произошло возгорание в салоне троллейбуса во время движения. Отмечается, что пассажиры эвакуировались самостоятельно, пострадавших среди них нет.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району Самары организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Теги: Самара

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