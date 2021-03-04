В Самаре Ниссан врезался в опору трамвайной контактной сети

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3 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом 3 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 14:00 в Самаре. Мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», двигался по ул. Галактионовская со стороны ул. Некрасовская в направлении ул. Льва Толстого. В пути следования, в районе д. № 53 по ул. Галактионовская, не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с рулевым управлением, вследствие чего допустил наезд на препятствие (опору трамвайной контактной сети). В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.