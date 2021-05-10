В Самаре нашли неразорвавшийся снаряд

59

Днем в воскресенье, 9 мая, в Советском районе Самары произошло ЧП. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— Между домами в частном секторе на Бобруйской, кажется, нашли снаряд. Место оцепили полицейские, выставили ограждения, — сообщили очевидцы.

Информацию о находке частично подтвердили в ГУ МВД России по Самарской области.

— Поступил звонок на телефон вызова экстренных служб. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что на месте находится подозрительный предмет, похожий на снаряд. Так ли это, предстоит выяснить экспертам, — пояснили в полиции.