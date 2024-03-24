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В Самаре на женщину с тремя детьми упала глыба наледи

24 марта 2024 11:40
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В Самаре на женщину с тремя детьми упала глыба наледи

23 марта 2024 года с крыши многоквартирного дома по ул. Краснодонской, 12/Физкультурная, 108 в Промышленном районе г. Самары произошел сход наледи. Снежные массы упали на женщину и ребенка.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Прокуратурой Промышленного района г. Самары организована проверка исполнения требований законодательства о благоустройстве, по итогам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям должностных лиц организации, ответственной за содержание объекта, сообщает облпрокуратура.

Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственным органом по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщает Обоз.инфо, женщина шла по улице с тремя детьми.

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