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В среду, 10 ноября, в Самаре на улице Осипенко вновь загорелся заброшенный дом №130. Фотографии с места событий прислали в редакцию tvsamara.ru очевидцы.

По словам местных жителей, у загоревшегося здания находятся несколько пожарных машин. Судя по кадру, помещение заметно пострадало внутри, из-за закоптившихся от огня оконных рам практически ничего не видно.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, огонь возник между первым и вторым этажом второго подъезда. Площадь пожара составила 100 кв.м.. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал, угрозы распространения огня нет. В тушении пожара ранга «1-БИС» участвовали 36 человек, 10 ед. техники.

В 12.29 пожар удалось ликвидировать на площади 100 кв.м.

"Существовала угроза перехода огня на кровлю здания, но её оперативно устранили", - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Сутками ранее, 9 ноября, полыхало это же здание. Видеозаписью с места событий поделились очевидцы. Возгорание удалось ликвидировать спустя час, сообщает ГТРК Самара.