В Самаре на улице Фрунзе автомобиль «Мицубиси»​ врезался в машину скорой помощи

197

В Самаре, 26 октября,​ водитель за рулем «Мицубиси»​ на улице Фрунзе при совершении разворота​ не убедился в безопасности маневра и столкнулся с​ автомобилем​ скорой медицинской помощи, который двигался в попутном направлении с выключенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.​

В результате ДТП находившийся в спецавтомобиле пациент не пострадал, водитель с повреждениями госпитализирован.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.



Фото: ГУ МВД СО