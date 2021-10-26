В Самаре на улице Фрунзе автомобиль «Мицубиси»​ врезался в машину скорой помощи

В Самаре, 26 октября, водитель за рулем «Мицубиси» на улице Фрунзе при совершении разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи, который двигался в попутном направлении с выключенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.
В результате ДТП находившийся в спецавтомобиле пациент не пострадал, водитель с повреждениями госпитализирован.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО