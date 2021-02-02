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В Самаре на ул. Буянова горел частный дом

2 февраля 2021 13:59
149
В Самаре на ул. Буянова горел частный дом

Эвакуировано 2 человека.

В понедельник, 1 февраля, вечером спасателям поступило сообщение о том, что горит частный дом на улице Буянова 34. Огонь охватил 60 квадратных метров.

Видео пожара сняли очевидцы и поделились в социальных сетях. На кадрах видно, как сильно горит частный дом. Черный столб густого дыма поднимается вверх, и вся стена охвачена огнем.

Пожарные подразделения прибыли на место ЧП по повышенному рангу вызова «1-Бис».

В 21:43 удалось ликвидировать возгорание. Тушили огонь 23 человека личного состава, а также 6 единиц спецтехники.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области, было эвакуировано 2 человека. Никто не пострадал, пишет ГТРК Самара.

Фото: скрин видео Михаил Кудрявцев

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