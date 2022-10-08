В Самаре на Тухачевского сошедший с рельсов трамвай протаранил "Гранту"

115

В Самаре 24-летний водитель трамвая на Тухачевского влетел в "Гранту". Автомобиль оказался зажатым между дорожным ограждением и общественным транспортом, сообщает sovainfo.ru.

ДТП произошло в субботу, 8 октября, днем. Трамвай, следовавший по маршруту № 16, ехал по Тухачевского от Дачной в сторону Киевской. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 24-летний водитель общественного транспорта нарушил ПДД и трамвай из-за схода с рельсов протаранил "Гранту", которая двигалась по встречке. За рулем отечественного автомобиля находилась 48-летняя женщина.



Правоохранители уточняют, что в ДТП никто не пострадал. Во время аварии в салоне трамвая находились кондуктор и один пассажир.

Фото: vk.com/auto_samara