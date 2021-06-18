В Самаре на территории бывшего подшипникового завода тушили пожар

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В четверг, 17 июня, на территории бывшего подшипникового завода возле Кировского рынка произошел крупный пожар.

В социальных сетях появилась видеозапись происшествия. На кадрах отчетливо видно, как огромный столб черного дыма устремляется в воздух. ЧП собрало много очевидцев, которых волновал вопрос – что же горит.

По данным сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области, на территории завода на площади в 10 кв. метров горел мусор. На место происшествия выехали 10 человек и 3 машины, но пожар удалось ликвидировать до приезда оперативной группы. О пострадавших не сообщается. В причинах ЧП предстоит разобраться специалистам, пишет ГТРК Самара.

Видео и скрин:t.me/samaradtp