В Самаре на Солнечной водитель сбил женщину

206

25 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человек.



Одно из ДТП произошло в Самаре. В 17:46 час., 26-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Sonata», в районе д.28 по ул. Солнечная, допустил наезд на женщину - пешехода 1975 года рождения.

Она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Пешеходу после осмотра, медиками рекомендовано амбулаторное лечение.