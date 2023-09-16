В Самаре на Московском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда столкнулись семь автомобилей

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В областной столице на Московском шоссе в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда произошло массовое ДТП, сообщает СОВА.

В региональном МВД сообщили, что в 20:40 автомобиль Land Cruiser двигался по Московскому шоссе в сторону города. Во время движения в районе пересечения с улицей XXII Партсъезда водитель не выбрал безопасную скорость движения и не успел вовремя затормозить. "Тойота" врезалась в попутную легковушку, которая по инерции продолжила движение и врезалась в впереди идущее авто и так далее. В итоге ДТП собрало семь автомобилей.

На месте аварии работают спасатели и пожарные. Один из водителей авто в результате столкновения оказался заблокирован в машине, его пришлось доставать спасателям. По предварительным данным, за помощью к медикам обратились три человека, в том числе один ребенок.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники госавтоинспекции.

Фото: скриншот видео