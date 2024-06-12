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В Самаре на линии загорелся трамвай

12 июня 2024 13:51
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В Самаре на линии загорелся трамвай

По информации городского Департамента транспорта, на линии в районе улиц 22 Партсъезда/Вольской около 10:52 12 июня у трамвая, следовавшего по маршруту 12, произошёл излом пантографа и возникло задымление в вагоне. После излома пантограф упал на крышу, произошло короткое замыкание, что и вызвало пожар. Водитель трамвая применил огнетушитель, которым был оснащён салон. Также на месте работала пожарная машина. Пострадавших нет.
Трамвай отбуксировали в депо для ремонта. Движение на линии восстановлено в 11:16.

Скрин видео: ЧП Самара

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