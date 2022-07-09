В Самаре на девушку упала часть парапета набережной

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Сегодня, 9 июля примерно в 16.00 на Полевом спуске набережной реки Волги в Октябрьском районе г.Самары упала часть ограждения на несовершеннолетнюю девушку.

Девушка доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту начата прокурорская проверка, оценке будет подвергнута работа должностных лиц организации, ответственной за содержание городской набережной, сообщает облпрокуратура.

Ход и результаты доследственной проверки взяты прокуратурой Октябрьского района г.Самары на контроль.

"К сожалению сегодня на самарском пляже пострадала девушка. Мы самым тщательным образом разбираемся во всех обстоятельствах произошедшего вместе с правоохранительными органами.

В связи с инцидентом поручила провести комплексную проверку всех ограждений на набережной.

Девушке желаем скорейшего выздоровления, в ближайшее время постараемся связаться с ее семьей, примем все необходимые меры", - сообщается в телеграме горадминистрации.

Фото ЧП САМАРА