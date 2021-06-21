В Самаре мужчина погиб на пожаре

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В Куйбышевском районе Самары произошла трагедия. В ночь на субботу, 19 июня, в этой части города загорелся жилой дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Пожар вспыхнул в постройке на улице Восстания. Пламя охватило частный дом, баню и надворные постройки. Примерная площадь возгорания составила 150 квадратных метров, — сообщили в экстренном ведомстве.

Огонь удалось потушить около двух часов ночи.

К сожалению, в результате пожара погиб один человек. Его личность предстоит установить экспертам, пишет 63.ру.