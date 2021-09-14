В Самаре мужчина ограбил пенсионерку и пытался спрятаться от полицейских в заброшенном доме

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На улице Николая Панова в Самаре к пенсионерке неожиданно подбежал молодой человек и выхватил из рук сумку с документами, деньгами и сотовым телефоном.

Женщина сразу обратились за помощью в полицию. В течение пяти минут на место происшествия прибыл экипаж ППС в составе лейтенанта полиции Андрея Кузнецова и Егора Маштакова.

При обследовании гаражного массива они увидели забегающего в подъезд заброшенного дома молодого человека, похожего по описанию на предполагаемого грабителя. Заметив полицейских мужчина попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан.

У него обнаружили документы пенсионерки с ее фотографией, деньги, а также сотовый телефон потерпевшей. Выброшенную сумку обнаружили при осмотре места происшествия.

Молодой человек 1998 года рождения - безработный уроженец Самарской области ранее был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За задержание грабителя по горячим следам лейтенант полиции Андрей Кузнецов и его коллега сержант полиции Егор Маштаков поощрены денежной премией.

Фото: ГУ МВД СО