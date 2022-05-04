В Самаре мотоциклистка сбила пешехода

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3 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:50 в Кировском районе Самары. Женщина-водитель 1993 года рождения (стаж вождения менее двух лет, с момента получения прав к административной ответственности не привлекалась), управляя мотоциклом Kawasaki, двигалась по улице по ул. Чекистов и напротив д. 92 совершила наезд на пешехода 1996 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения мотоцикла. Мужчина-пешеход госпитализирован.