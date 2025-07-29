В Самаре мотоцикл врезался в Peugeot

52

28 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Советском районе Самары в 20:10 43-летний мужчина, управляя мотоциклом BAJAJ DOMINAR двигался по проспекту Карла-Маркса в направлении ул. Советской Армии. В пути следования возле дома №244 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем Peugeot, под управлением 52-летней женщины. С места ДТП мотоциклист госпитализирован.