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В Самаре мопед сбил женщину-пешехода

18 августа 2023 12:41
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В Самаре мопед сбил женщину-пешехода

17 августа на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в котором пострадали 4 человека.дении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 9, и за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля – 89. Задержано 4 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в 09:00 час. в Промышленном районе г. Самара. 25-летний водитель (с августа 2022 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 7 раз), находясь за рулем мопеда Sigma sport, двигался по ул. Г. Димитрова в направлении ул. Молодежная. В пути следования напротив д. № 75 совершил наезд на 32-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. С места происшествия женщина госпитализирована.

Теги: ДТП

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