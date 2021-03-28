В Самаре машина сбила пешехода, когда тот шел на зеленый свет

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27 марта на территории региона зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. При этом семь человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. По вине нетрезвых водителей аварий не совершено.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе Самары в 12:30. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 1990 г.р., управлял автомобилем «ВАЗ 21099», следуя по улице Металлистов от улицы Победы, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора на улице Физкультурной, допустил наезд на пешехода - мужчину 1968 г.р., который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшему пешеходу в медицинском учреждении была оказана необходимая помощь. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.