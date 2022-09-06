В Самаре легковушка сбила автомобилистку, которая вышла из стоящей машины

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5 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с 7 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 12:15 в Октябрьском районе г. Самара. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 43-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Hyundai Santa Fe», двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Революционная. В пути следования, напротив дома №10, не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на стоящий автомобиль «Chevrolet Niva», который от удара продолжил движение и наехал на 33-летнюю женщину-водителя, которая находилась на проезжей части. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована женщина-водитель автомобиля «Chevrolet Niva».