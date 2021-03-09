В Самаре Лада Веста не поделила перекресток с Ниссаном

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8 марта на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими. При этом 2 человека получили ранения различной степени тяжести. Восемь человек погибло. По вине нетрезвого водителя произошла одна авария.

Одно из ДТП произошло в 17:50 в Самаре. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», двигался по ул. Медицинская.

При проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», под управлением водителя 1968 года рождения, который двигался по главной дороге в перпендикулярном направлении по ул. Зеленая со стороны ул. Бакинская в направлении пер. Торговый. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Ниссан», 1968 года рождения, она была госпитализирована, собщает облМВД.