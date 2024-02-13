В Самаре из-за ДТП на "встречке" пострадала девушка

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12 февраля текущего года на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 19:00 в Октябрьском районе областного центра. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, в районе дома 24 по ул. Ново-Садовая допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Datsun On-Do, под управлением водителя 1965 года рождения. Автомобиль Datsun отбросило на автомобиль Lada Granta, под управлением водителя 2003 года рождения, который находился позади автомобиля Datsun. Телесные повреждения получила девушка-пассажир автомобиля Datsun On-Do.