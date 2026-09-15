Стали известны обладатели премии «Эмми»

Медицинская драма «Питт» победила в номинации «Лучший драматический сериал» премии «Эмми». Ноа Уайл получил «Эмми» за лучшую мужскую роль в этом сериале от HBO Max. «Питт» лидировал по числу номинаций — 25, пишет РБК.

«Бухта вдов» удостоена премии как «Лучший комедийный сериал». «ГКС. Сент-Луис» одержал верх в номинации «Лучший мини-сериал».

Стивен Рут получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в «Бухте вдов». Рэй Сихорн удостоена «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале «Плюрибус», а Винс Гиллиган — за сценарий к нему.

Эллисон Дженни получила награду как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале за роль в «Дипломатка» от Netflix. Мэттью Риз стал обладателем «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале Netflix «Чудовище внутри меня».

Джин Смарт получила награду за лучшую женскую роль в сериале HBO «Хитрости». Кейт О'Флинн удостоена «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале «Бухта вдов».

78-я церемония «Эмми» — «Оскара» в мире телесериалов — прошла ночью 15 сентября по московскому времени в Лос-Анджелесе. В роли ведущей «Эмми» дебютировала звезда сериала «Закон и порядок: Специальный корпус» Мариска Харгитей. Она также стала первой за 15 лет женщиной, которая самостоятельно проведет церемонию.