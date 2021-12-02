В Самаре ищут девочку-подростка

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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение девочки 2006 года рождения.

Вечером 30 ноября текущего года в отдел полиции №7 Управления МВД России по городу Самаре обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что ее 15-летняя дочь примерно в 08-30 час. ушла из дома 9 по ул. Флотская областного центра и до настоящего времени местонахождение ее не известно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров.

Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники уголовного розыска направлены на розыск несовершеннолетней, обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске девушки оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, рост 150-155 см., среднего телосложения, славянской внешности, плечи горизонтальные, лицо овальное смуглое европейского типа, лоб средний вертикальный, брови дугообразные средние, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, уши средние овальные, волосы прямые темно-каштановые.

Особые приметы: родинки на левой щеке.

Была одета: в куртку темно-коричневого цвета, толстовку желтого цвета с капюшоном, джинсы, шапку и кроссовки черного цвета. При себе у девушки черный рюкзак и паспорт гражданина РФ на ее имя.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о том, где она может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (846) 373-76-40, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999) -701-02-33 или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!