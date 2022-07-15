В Самаре инспектор ДПС оперативно доставил в больницу женщину, которая нуждалась в помощи

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На имя начальника Главного управления МВД России по Самарской области поступило письмо со словами благодарности сотруднику ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре. Автор письма – жительница областного центра выражает признательность инспектору ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре капитану полиции Игорю Тарабрину, который помог оперативно доставить в больницу ее маму с травмой руки.

1 июля текущего года, примерно в 16.00 к инспектору 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре капитану полиции Игорю Тарабрину, который нёс службу на стационарном посту ДПС, на Зубчаниновском шоссе, обратилась взволнованная женщина-водитель. Она сообщила, что у её мамы сломана рука, она испытывает анафилактический шок и ей срочно нужна помощь медиков. Вечером пятницы на дорогах города были заторы и самостоятельно в кратчайшее время женщины добраться до медицинского учреждения не могли. Инспектор ДПС не раздумывая посадил их в патрульный автомобиль, предварительно доложив о случившемся в ДЧ полка ДПС и, включив проблесковые маячки доставил в течении 20 минут до ближайшего медицинского учреждения, где женщине своевременно оказали медицинскую помощь. После этого капитан полиции вернулся к месту несения службы.

«Спасибо Игорю Тарабрину за то, что не оставил в беде, что оказал помощь – это говорит не только о высокой степени профессиональной подготовки сотрудников, но и об их положительных моральных качествах», - отмечает автор письма.

В настоящее время жизни женщины, благодаря помощи врачей и действиям инспектора ничто не угрожает. «Иногда небольшие поступки способны сохранить жизнь человеку. Очень приятно, что сотрудники ДПС всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней очень нуждается" – добавляет благодарная дочь.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.