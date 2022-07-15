Я нашел ошибку
Главные новости:
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
Начался прием заявок на специальный конкурс Фонда президентских грантов
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки
В Самаре начали ремонт дорог у Вертолетки
На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку
На развязке на Ново-Садовой в Самаре уложили последнюю балку
Самарскую шаурмы назвали самой вкусной
Самарскую шаурмы назвали самой вкусной
Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП
Металлическая лестница на улице Ульяновской в Самаре рискует стать следующим местом ЧП
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги
Судебные приставы в Похвистнево помогли добиться ремонта дороги
Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян
Самарцы до 34 лет меньше всего боятся заражения оспой обезьян
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Общественники провели для семей самарских полицейских  экскурсию в конноспортивный клуб «Легион»
Впервые в Тольятти пройдет фестиваль водных видов спорта GlobalSupMania «Большая Вода»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре инспектор ДПС оперативно доставил в больницу женщину, которая нуждалась в помощи

15 июля 2022 09:57
110
В Самаре инспектор ДПС оперативно доставил в больницу женщину, которая нуждалась в помощи

На имя начальника Главного управления МВД России по Самарской области поступило письмо со словами благодарности сотруднику ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре. Автор письма – жительница областного центра выражает признательность инспектору ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре капитану полиции Игорю Тарабрину, который помог оперативно доставить в больницу ее маму с травмой руки.

1 июля текущего года, примерно в 16.00 к инспектору 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре капитану полиции Игорю Тарабрину, который нёс службу на стационарном посту ДПС, на Зубчаниновском шоссе, обратилась взволнованная женщина-водитель. Она сообщила, что у её мамы сломана рука, она испытывает анафилактический шок и ей срочно нужна помощь медиков. Вечером пятницы на дорогах города были заторы и самостоятельно в кратчайшее время женщины добраться до медицинского учреждения не могли. Инспектор ДПС не раздумывая посадил их в патрульный автомобиль, предварительно доложив о случившемся в ДЧ полка ДПС и, включив проблесковые маячки доставил в течении 20 минут до ближайшего медицинского учреждения, где женщине своевременно оказали медицинскую помощь. После этого капитан полиции вернулся к месту несения службы.

«Спасибо Игорю Тарабрину за то, что не оставил в беде, что оказал помощь – это говорит не только о высокой степени профессиональной подготовки сотрудников, но и об их положительных моральных качествах», - отмечает автор письма.

В настоящее время жизни женщины, благодаря помощи врачей и действиям инспектора ничто не угрожает. «Иногда небольшие поступки способны сохранить жизнь человеку. Очень приятно, что сотрудники ДПС всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней очень нуждается" – добавляет благодарная дочь.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
31
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
433
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
348
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
546
Подводя итоги, Полпред рекомендовал главам регионов ПФО усилить работу по развитию электронного взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
12 июля 2022  21:35
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по созданию национальной системы пространственных данных и реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями»
3047
Весь список