В Самаре иностранец пытался дать взятку за вождение без прав

156

В середине сентября текущего года, находясь на маршруте патрулирования на территории Советского района областного центра, госавтоинспекторы при проверке документов у участника дорожного движения пресекли нарушение административного законодательства: мужчина 1996 года рождения, прибывший из одной из соседних республик, управлял автомобилем, не имея на это права. Во время оформления административного материала в патрульном автомобиле правонарушитель предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за не привлечение к ответственности. Госавтоинспектор отказался от взятки и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Сотрудники полиции доставили ранее не судимого водителя в следственные органы. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.291 УК РФ «Дача взятки». В настоящее время полицейскими осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в суд для принятия решений направлены административные материалы, составленные в отношении правонарушителя. По решению суда он будет привлечён к ответственности, предусмотренной п. 14.1 ПДД РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).